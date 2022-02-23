هادي العنزي



سجل أبطال الكويت في كرة الطاولة للمعاقين نتائج متميزة في الدور الأول بمنافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة المقامة حاليا في البحرين، وذلك بعدما سجل يعقوب الخليفة، وملاك العنزي، وحسين البناي، ومحمد الرشيدي أربعة انتصارات في مواجهات الدور الأول، حيث تمكنوا جمعيهم من التأهل للأدوار النهائية للبطولة التي تختتم منافسات الفردي فيها غدا، لتنطلق بعدها منافسات الزوجي بنوعيه للرجال والسيدات، والمختلط.



وتشارك في منافسات كرة الطاولة البارالمبية كل من الكويت، والسعودية، واليمن، والإمارات، والبحرين مستضيفة البطولة.



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري بالبداية المتميزة لأبطال الكويت في الدورة، مؤكدا أن بداية أبطال الكويت تعد ناجحة ومتميزة، حيث يشارك منتخب كرة الطاولة بـ6 لاعبين فقط، ونأمل تحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات. وأشار الهاجري الى أن منافسات البطولة تخضع للقوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، والتي تتضمن ضرورة مشاركة الزوجي المختلط للمنتخبات المشاركة، والزوجي بنوعيه (الرجال والسيدات).