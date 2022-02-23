أعلن مدير الأكاديمية الرياضية بالشركة الكويتية للاستثمار مجرن اللوغاني إقامة حفل الساعة 4:30 عصر اليوم الأربعاء للاحتفال بالأعياد الوطنية، بمركز شباب الفيحاء.



وقال اللوغاني في بيان صحافي: «يقام الحفل تحت رعاية وحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب حسام الصالح، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، والمدير العام للشركة فواز الأحمد إلى جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام وأولياء الأمور واللاعبين.



كما أكد أنه عقب انتهاء إجازة الأعياد الوطنية والتحرير سيخضع 15 لاعبا للاختبار الفني، على أن ينضم من يجتاز الاختبار بنجاح إلى الأكاديمية، مبينا أن اكتمال العقد خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن عدد الذين اجتازوا الاختبارات الفنية والإدارية بنجاح في الفترة السابقة بلغ 40 لاعبا انضموا بالفعل إلى الأكاديمية، وباشروا تدريباته تحت إشراف مدربين كويتيين وأجانب، إلى جانب متابعتهم عن كثب من قبل مختصين في علم النفس التربوي لتأهيلهم أخلاقيا ودينيا وسلوكيا ودراسيا، بالإضافة إلى وضع برنامج غذائي كامل لهم من قبل خبير تغذية.