تفوح رائحة ثأر قديم من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه مان يونايتد الإنجليزي اليوم، في ختام ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



والتقى الفريقان مرة واحدة في المسابقات القارية وكانت موسم 1991-1992 في الدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حاليا.



وقتها فاز أتلتيكو مدريد على أرضه بثلاثية نظيفة ذهابا، عجز «الشياطين الحمر» بقيادة مدربهم الأسطوري السير الاسكتلندي اليكس فيرغسون عن تعويضها إيابا حيث اكتفوا بتعادل إيجابي 1-1.



لكن الفريق الإسباني ليس في افضل حالاته هذا الموسم بعد إنجازه الرائع الموسم الماضي عندما توج بلقب الدوري للمرة الثانية في 25 عاما على حساب الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على غرار عام 2014.



ومني أتلتيكو مدريد بسبع هزائم في «الليغا» حتى الآن هذا الموسم بينها أربع أمام فرق متواضعة (ألافيس وغرناطة وليفانتي ومايوركا) وظهرت هشاشة غير مسبوقة في خط دفاعه الذي كان إحدى نقاط قوته، كما فقد النادي هويته في بعض المباريات ما جعل مستقبل مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني موضع شك.



لكن إذا كان هناك أحد بإمكانه وضع حد لهذه السلسلة فهو مهاجم مان يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي هز شباكه 25 مرة أبرزها في المباراتين النهائيتين لعامي 2014 (الهدف الرابع بعد التمديد 4-1) و2016 (ركلة الترجيح الأخيرة 5-3) بألوان ريال مدريد.



ودك رونالدو شباك أتلتيكو مدريد 22 مرة بألوان النادي الملكي وثلاث مرات بألوان يوفنتوس كانت في موسم 2018-2019، عندما قلب خسارة السيدة العجوز صفر-2 ذهابا في مدريد إلى فوز بهاتريك إيابا في تورينو.



وسيكون حارس المرمى السابق لأتلتيكو مدريد الدولي دافيد دي خيا ثاني أسلحة مان يونايتد للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة مدريد.



وتزخر صفوف يونايتد ومدربه الالماني رالف رانغنيك بالنجوم فضلا عن رونالدو ودي خيا، أبرزها البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا والاوروغوياني إدينسون كافاني.



وفي المباراة الثانية في ختام ثمن النهائي، يأمل بنفيكا وضيفه أياكس أمستردام في مواصلة مغامرتهما في البطولة خصوصا أن القرعة رحمتهما من مواجهة الكبار، وذلك عندما يلتقيان على ملعب «النور» في لشبونة.



ويمني بنفيكا النفس في تفادي سيناريو غريمه التقليدي سبورتينغ الذي مني بخسارة مذلة امام ضيفه مان سيتي 0-5 الأسبوع الماضي في ذهاب الدور ذاته.



ويعاني بطل الدوري البرتغالي الأمرين هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف غريمه الآخر بورتو المتصدر، وهو يدخل المباراة عقب تعادل مخيب أمام مضيفه بوافيستا المتواضع 2-2.



في المقابل، يتصدر أياكس دوري بلاده بفارق خمس نقاط امام غريمه أيندهوفن، وهو حقق العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأخيرة.