يملك ليفربول فرصة مواتية لتشديد الخناق على مان سيتي المتصدر عندما يستضيف ليدز يونايتد الخامس عشر اليوم، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة لبطولة إنجلترا في كرة القدم.



واستفاد رجال المدرب الألماني يورغن كلوب من هدية توتنهام الذي ألحق الخسارة الثالثة برجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا هذا الموسم عندما تغلب عليهم 3-2 في عقر دارهم السبت في المرحلة السادسة والعشرين، ليتقلص الفارق بين «الريدز» و«السيتيزنز» من تسع إلى ست نقاط.



ويرصد ليفربول، صاحب المركز الثاني بـ 57 نقطة، فوزه السادس تواليا لإذابة الفارق إلى ثلاث نقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، طامحا في استغلال عثرات ضيفه الآتي إلى «أنفيلد» دون فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها ثلاث هزائم آخرها أمام ضيفه وغريمه مان يونايتد 2-4 الأحد.



وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى ليفربول كونها تسبق مواجهته لتشلسي الأحد المقبل في المباراة النهائية لكأس الرابطة، في سعيه إلى أول ألقابه من أصل الألقاب الثلاثة المحلية والأربعة في مختلف المسابقات التي ينافس عليها هذا الموسم. وبلغ ليفربول الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد حيث سيلاقي نوريتش سيتي الاربعاء المقبل، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث حسم مباراة الذهاب مع إنتر ميلان الإيطالي في صالحه 2-0 في ميلانو الأربعاء الماضي، وسيستضيفه إيابا في الثامن من الشهر المقبل.



وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة، يخوض توتنهام اختبارا سهلا أمام ضيفه بيرنلي شريك نوريتش سيتي في المركز الأخير، في سعيه إلى كسب ثلاث نقاط للحاق بجاريه اللندنيين وست هام يونايتد وأرسنال إلى المركز الخامس.



وتقام اليوم أيضا مباراة ثالثة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بين واتفورد الثامن عشر وكريستال بالاس الثالث عشر.