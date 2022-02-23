كشف المتخصص في سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يجهز عقدا جديدا طويل الأجل لمهاجم فريقه الأول لكرة القدم هاري كين.



ونقلت شبكة سكاي عن رومانو قوله عبر حسابه على «تويتر»: «المدرب أنطونيو كونتي، يرغب في أن يظل كين نجما لمشروعه الرياضي في النادي الإنجليزي، وهاري سعيد حقا بوجود الإيطالي، لكن اللاعب الإنجليزي لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله خلال شهري فبراير ومارس، لأنه يرى أن التوقيت مبكر للغاية لأي شيء».



ويحصل هاري كين حاليا على مبلغ أقل، قدره 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



وكان توتنهام قد فاز على مان سيتي 3-2، وأحرز كين هدفين لـ «السبيرز» ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.