واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. واعترفت روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بنشر قوات بهما، ويخشى الغرب من حدوث غزو كامل. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن «يويفا» سيعقد اجتماعا آخر لبحث الوضع، لكنه أصدر في وقت سابق بيانا مماثلا للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع. وذكر «يويفا» في بيان: «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يراقب الوضع باستمرار وعن كثب. في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة». وأثار البيان ردود فعل غاضبة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».