ذكر تقرير إخباري أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مضطر للبقاء في المستشفى لفترة أطول بعد اكتشاف التهاب في المسالك البولية خلال خضوعه للعلاج إثر عملية إزالة ورم أجراها قبل ستة أشهر. وجاء ذلك وفقا لما ذكرته بوابة «جي 1» الإخبارية البرازيلية نقلا عن أطباء بمستشفى ألبرت آينشتاين في ساو باولو. وكان بيليه (81 عاما) قد دخل المستشفى مجددا في 13 الشهر الجاري، للعلاج إثر خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون في أوائل سبتمبر الماضي، كان الأطباء قد اكتشفوه خلال فحص دوري. وعاد بيليه إلى المستشفى لمدة أسبوعين في ديسمبر الماضي لمواصلة العلاج.



وواجه بيليه مشكلات صحية مختلفة على مدار الأعوام الأخيرة.