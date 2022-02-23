ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن نادي روما يدرس التعاقد مع ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني، سيرجينيو ديست، في سوق الانتقالات المقبلة في الصيف.



وأوضحت الصحيفة أمس أن المدير الفني لفريق نادي روما جوزيه مورينيو، يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيمن، واللاعب الأميركي هو المفضل لدى المدرب البرتغالي في الوقت الحالي، كما أنه غير راض عن أداء كل من ريك كارسدورب، وأينسلي متيلاند نايلز، وماتياس فينا، مع استمرار إصابة ليوناردو سبينازولا منذ كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي. ويرغب مورينيو في تدعيم الدفاع بديست، الذي يمكن أن يغادر قلعة العملاق الكاتالـوني بمبلغ يصــل إلى 20 مليون يورو.