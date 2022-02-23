نجا نابولي من هزيمة محققة أمام كالياري بعدما حقق التعادل الايجابي معه (1-1) ضمن مباريات المرحلة الـ26 من الدوري الايطالي لكرة القدم، ليهدر بذلك فرصة اعتلاء صدارة «الكالتشيو» بعد تعادل ميلان السبت وهزيمة انتر الأحد.



وفي ستاد عاصمة جزيرة ساردينيا، تمكن صاحب الأرض كالياري من التقدم بهدف سجله جاستون بيريرو في الدقيقة 58، قبل أن يهدر 4 فرص كبيرة لتعزيز النتيجة، ما سمح لنابولي الزائر بتسجيل هدف التعادل الثمين قبل 3 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من المباراة عن طريق فيكتور أوسيمين.



وبهذا التعادل، يبقى ميلان على رأس الترتيب وحيدا برصيد 56 نقطة أمام انتر في المركز الثاني بفارق الأهداف يزاحمه نابولي من المركز الثالث برصيد 54 نقطة لكل منهما ومن خلفهما يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين يبقى لانتر ميلانو مباراة مؤجلة.



وحقق بولونيا فوزا ثمينا على ضيفه سبيزيا 2-1 على ملعب «ريناتو دال آرا».



تقدم سبيزيا في الدقيقة 11 عن طريق راي ماناي، ورد بولونيا بهدفين عن طريق المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقتين 40 و84.



ورفع هذا الفوز رصيد بولونيا إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.



إسبانيا



تعادل سلتا فيغو مع ضيفه ليفانتي 1-1 على ملعب بالايدوس، في إطار المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني (الليغا).



أحرز فرانكو سيرفي هدف سلتا فيغو في الدقيقة 67، بينما سجل روجر مارتي هدف ليفانتي في الدقيقة 82.



ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما أصبح رصيد ليفانتي 15 نقطة في المركز الأخير.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب «الليغا» برصيد 57 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.