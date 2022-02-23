مشعل العثمان: البنك حقق نتائج تشغيلية ومالية ممتازة.. رغم تحديات «كورونا» واضطرابات سلاسل التوريد

نتائج 2021 تثبت مرة أخرى وبشكل جلي قوة ومرونة نموذج أعمال «المتحد».. وتوزيع مخاطره بالأسواق

الإقبال الكبير للمستثمرين على صكوك البنك المصدرة بالعام الماضي يدل على مكانته وقوة أوضاعه المالية



أعلنت مجموعة البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين»، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا صافية عائدة لمساهمي المجموعة، بعد استثناء حصص الأقلية، بلغت 607.2 ملايين دولار لعام 2021، محققاً قفزة نسبتها 34.3%، وذلك مقارنة بأرباح نفس الفترة من 2020 البالغة 452.2 مليون دولار.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن ارتفاع الأرباح جاء مدعوما بنمو متحوط في المحفظة الائتمانية والانخفاض بالمخصصات، نتيجة للتحسن الاقتصادي العام، حيث ارتفع بالتالي كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن 2021 ليبلغ 5.6 سنتات، مقابل 4.1 سنتات لنفس الفترة من 2020.



المؤشرات المالية



وبلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 641.2 مليون دولار في 2021، بالمقارنة مع 334.9 مليون دولار لعام 2020، محققاً قفزة نسبتها 91.5%، وبلغ صافي دخل الفوائد لعام 2021 ما قيمته 871.8 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع 799.4 مليون دولار لعام 2020 نسبة زيادة 9.1%، ويعزى ذلك للنمو المتوازن بالأصول وللتراجع في تكلفة السيولة.

وارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 11.7% ليبلغ 4.5 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2021، وذلك بالمقارنة مع 4 مليارات دولار بنهاية 2020، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين صعودا ليبلغ معدل 13.8% لعام 2021، بالمقارنة مع 10.4% في 2020.



في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا بنسبة 4.6% لتبلغ 41.9 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار بنهاية 2020، الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية بما يتوافق مع تعافي الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك.



جودة الأصول



كما سجل العائد على متوسط الأصول صعودا ليبلغ 1.6% لعام 2021، بالمقارنة مع 1.2% لعام 2020، مدعوما بالتطور في صافي الأرباح المحققة، واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مقارنة مع 2.6% بنهاية 2020.



ويوفر البنك نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت 83.1%، مقارنة مع 85.9% بنهاية 2020، وهي نسبة تغطية محافظة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.



من ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة إجمالي التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 29.5%، مقارنة مع 29.3% بنهاية 2020، ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة وإلى المنهجية المتبعة في تحديد أوجه وأحجام بنود المصروفات ومردوداتها.



وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 3 سنتات لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع توزيع 1.25 سنت للسهم عن عام 2020، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10%، بالمقارنة مع توزيع 5% منحة عن 2020.



نتائج الربع الرابع



وعلى صعيد النتائج المالية لفترة الربع الرابع من 2021، حقق البنك أرباحا صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 156.6 مليون دولار خلال الربع الرابع، بزيادة نسبتها 265% عن أرباح نفس الفترة من 2020، والتي بلغت 42.9 مليون دولار.



وقال البنك إن هذه النتائج القوية تأتي مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد وانخفاض مستوى صافي المخصصات الائتمانية، حيث بلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنتا عن فترة الربع الرابع من 2021، مقارنة بـ0.3 سنتا للربع ذاته من 2020.



كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 147.5 مليون دولار للربع الرابع من 2021، مقارنة مع 47.9 مليون دولار لنفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 208.1%، وبلغ صافي دخل الفوائد 227.6 مليون دولار بالربع الرابع، مقارنة مع 199.4 مليون دولار لنفس الفترة من 2020، بزيادة نسبتها 14.1%.



نتائج ممتازة



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: «حقق البنك الأهلي المتحد نتائج تشغيلية ومالية ممتازة في 2021، على خلفية مليئة بالتحديات بسبب جائحة كورونا والاضطرابات بسلسلة التوريد وتقلبات السوق المدفوعة بالضغوط التضخمية، مما يثبت مرة أخرى وبشكل جلي قوة ومرونة نموذج أعماله وتوزيع مخاطره بالأسواق المتعددة».



وأضاف قائلا: «خلال عام 2021، نجحت مجموعة البنك الأهلي المتحد في إتمام إصدار صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال «فئة ـ 1» بقيمة 600 مليون دولار، من خلال شركتها التابعة بالكويت بعد استدعاء واسترداد كامل مبلغ صكوكها الدائمة القائمة المدرجة ضمن رأس المال «فئة ـ 1» الصادرة في عام 2016 بقيمة 200 مليون دولار».



وأشار العثمان إلى أن البنك نجح أيضاً في إصدار الصكوك طويلة الأجل بقيمة 600 مليون دولار في البنك الأم في إطار إقبال كبير على الاكتتاب من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين الرئيسيين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يدل على مكانة البنك الأهلي المتحد وسلامة أوضاعه المالية وتمتعه بتوقعات مستقبلية إيجابية في السوق.



وشدد على أن البنك سيواصل التعامل بحكمة مع الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي مازالت سائدة، عبر توفير بيئة تشغيل آمنة لجميع الموظفين والعملاء والأطراف ذات المصلحة، عن طريق توسعة وتحديث قدراته عن بعد لمعاملات الأعمال ودعم جميع احتياجات العملاء بالإضافة لحماية وتطوير قدرته على زيادة أعماله وأرباحه من خلال تدابير النمو العضوي وغير العضوي.





أرقام ذات دلالة



مجموعة مصرفية إسلامية شاملة



جوائز عالمية مرموقة



٭ 5.6 سنتات العائد الأساسي والمخفض للسهم.



٭ 13.8% العائد على متوسط حقوق المساهمين.



٭ 9.1% نمو صافي دخل الفوائد إلى 871.8 مليون دولار.



٭ 4.6% نمو إجمالي موجودات المجموعة إلى 41.9 مليار دولار.



٭ 2.4% نسبة القروض غير المنتظمة.. و83.1% معدل تغطيتها.



٭ 11.7% زيادة بإجمالي الحقوق العائدة لحملة الأسهم إلى 4.5 مليارات دولار.



البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي بلغ حجمها حوالي 42% من إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2021.



ونجح البنك الذي تأسس بالبحرين في مايو 2000، بإرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين ـ حيث يقع مقره الرئيسي ـ والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع متكامل لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.



حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 2016 و2006) ومجلة «يوروموني» (لعامي 2012 و2007).

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).



مجموعة مصرفية إسلامية شاملة



البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي بلغ حجمها حوالي 42% من إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2021.



ونجح البنك الذي تأسس بالبحرين في مايو 2000، بإرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين ـ حيث يقع مقره الرئيسي ـ والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع متكامل لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.



جوائز عالمية مرموقة



حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 2016 و2006) ومجلة «يوروموني» (لعامي 2012 و2007).

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).