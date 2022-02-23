محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» إن مؤسسة البترول الكويتية بصدد تسمية رئيس تنفيذي جديد، حيث ان هذه العملية شهدت تقدما كبيرا، وفقا لما نقلته المجلة عن مصادر مطلعة، وأشارت إلى أن من المحتمل إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص في غضون أيام.



وقالت المجلة انه منذ ان تنحى الرئيس التنفيذي السابق هاشم هاشم عن منصبه في ديسمبر 2021، بعد ان شغله لمدة 3 سنوات، أصبح المنصب الحالي شاغرا، ثم اسند المنصب مؤقتا للعضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي.



وأضافت «ميد» أن إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية مازالت مستمرة، وقد تسببت في حدوث اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز في البلاد، نتيجة تأجيل الموافقات وتأخير إقرار العديد من المشاريع، ومن المتوقع الآن أن يتم الانتهاء من إعادة الهيكلة الجارية لمجلس إدارة الشركة بحلول نهاية مارس، وفقا لما نقلته عن المصادر سالفة الذكر.