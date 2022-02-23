أعلنت جمعية الهلال الأحمر انطلاق حملة جمع التبرعات لمصلحة الشعب الأفغاني في مجمع الأفنيوز تحت شعار «أغيثوا افغانستان» نظرا لأوضاعه المأساوية.



وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير، في تصريح صحافي على هامش انطلاق الحملة التي ستستمر أسبوعا، حرص الكويت على تحسين أوضاع النازحين من الشعب الأفغاني بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.



ولفت د.الساير إلى سنوات الأزمات الإنسانية التي طال أمدها وتأثير جائحة كورونا وتشابكها مع تأثيرات تغير المناخ والاضطرابات السياسية الحالية بأفغانستان مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، موضحا أن هناك الملايين من الأرواح عرضة للمخاطر وملايين الأطفال يموتون جوعا.



وأوضح أن هناك نحو 22 مليون شخص في أفغانستان يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد إضافة إلى تفشي البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تخرج عن نطاق السيطرة.



وذكر د.الساير أن التوقعات الحالية تشير الى أن 97% من الشعب الأفغاني سيكونون في حالة فقر في غضون عام، مضيفا أن هناك أكثر من 8 ملايين شخص على مقربة من الموت بسبب المجاعة، ومن المتوقع أن يعاني 3 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، وأن مليونا من هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الموت.



ودعا الجميع إلى التبرع انطلاقا من مبدأ الانسانية خاصة أن أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق إلى عمل الخير ومساعدة الآخرين في شتى بقاع الأرض ما يدل على المعدن الأصيل للشعب الكويتي أميرا وحكومة وشعبا، لذا نجد الكويت دائما في مقدمة الدول الداعمة للأزمات الانسانية في العالم.



وبين د.الساير أن الجمعية تستقبل التبرعات المادية من خلال الـ «كي نت» في مجمع الأفنيوز وبمقر الجمعية أو من خلال التبرع على موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجمعية حشدت طاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية لتعزيز الحملة وإنجاح فعالياتها.