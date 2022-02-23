عبدالعزيز الفضلي



حسمت وزارة التربية امرها بشأن نظام وآلية العودة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني والذي سينطلق يوم 6 مارس المقبل، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء" ان الوزارة ستستمر بنفس آلية الفصل الدراسي الاول وبنظام المجموعتين، مشيرةً الى ان "التربية" وضعت مصلحة وسلامة ابنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية فوق كل اعتبار.



واضافت المصادر انه ومنذ ان اتخذت الوزارة قرار العودة بنظام المجموعتين في بداية العام الدراسي الحالي، ذكرت فيه عبارة "حتى اشعار آخر"، منوهةً الى ان اتصالات مستمرة اجرتها القيادات التربوية وفي مقدمتها وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب مع السلطات الطبية في وزارة الصحة للتنسيق حول آلية العودة، لافتةً الى انه تم الاتفاق على استمرار العمل كما هو "يوم وترك" من دون اي تغيير.