محمد راتب



هنأ الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء السلطتين وجميع سكان الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان إن الأعياد الوطنية هي فرحة متجددة للشعب الكويتي، فكما سجل التاريخ هذه الأيام الخالدة يرصد العالم كل عام كيف يحتفل الكويتيون بالأعياد الوطنية.



وأعرب عن سعادته بعودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا التي حرمتنا من مظاهر الاحتفالات للعام الماضي، مؤكدا أن الشعب الكويتي من الشعوب التي لديها ثقافة الاحتفالات والبهجة، فالأعلام والزينات في كل مكان.



وقال إن الكويت ستبقى خالدة على مر الزمن بما حققته من إنجازات تاريخية كبيرة والتي يأتي في مقدمتها أنها اختيرت مركزا للعمل الإنساني لما تقدمه لدول العالم من مساعدات ولما تسهم به في نمو الدول والشعوب.