تقدم السفير الأرميني لدى البلاد سارمين باغداساريان بالتهنئة إلى القيادة السياسية والشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية. وقال باغداساريان في تصريح بالمناسبة: باسمي وبالنيابة عن الشعب الأرمني أود أن أرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة الكويت الموقرة وشعبها الصديق بمناسبة العيد الوطني الـ61 والذكرى الـ31 لعيد التحرير للكويت والتي تتجلى فيها الروح الوطنية والحس والولاء الوطني لهذا البلد المعطاء.



وأضاف: تتمتع أرمينيا والكويت بعلاقات متميزة تمتد إلى قرون عديدة حيث كان الأرمن جزءا من النسيج الاجتماعي في الشرق الأوسط عبر التاريخ وهم يعيشون حتى يومنا هذا جنبا إلى جنب مع العرب في تعايش متكامل.



وتابع: أما بالنسبة لجسور التعاون مع الكويت فيوثق التاريخ أن وجود الأرمن يسبق استقلال الكويت. ولقد تعززت هذه العلاقة الودية بالأكثر بعد استقلال جمهورية أرمينيا وتأسيس العلاقات الديبلوماسية عام 1994.



وأكد باغداساريان أن للكويت دورا فعالا في المنطقة حيث ساهمت الكويت مساهمة كبيرة في نشر ثقافة السلام وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي والقيام بأعمال إنسانية وخيرية وتنموية.



وزاد: لدي إيمان بأن كلا البلدين لديهما القدرة على تعزيز العلاقات بزيادة التفاعل عن طريق التركيز على الاستثمارات وبرامج التبادل التعليمي والثقافي بما في ذلك علاقات التواصل المباشر بين الشعبين. وآمل بأنه في هذا العام ستبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا التي تم التخطيط لها ما قبل جائحة كورونا.



وختم باغداساريان: في هذه الأيام السعيدة أتمنى أن تعم الأفراح أرض الكويت وأن تنعم بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار للشعب الكويتي الكريم.