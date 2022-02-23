هنأت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب باسمها وباسم أعضاء الجمعية، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة مرور 61 عاما على استقلال الكويت، و31 عاما على التحرير.



وقالت الثلاب، في تصريح: تأتي الاحتفالات هذا العام بالتزامن مع اجراءات تخفيف قيود كورونا واستقرار الوضع الوبائي في البلاد بعد عامين من مواجهة الجائحة، مشيدة بجهود الكوادر الصحية والطبية والمتطوعين خلال تلك الأزمة.



وأضافت: استطاعت الكويت بجهود أبنائها أن تعبر من أخطر أزمة صحية شهدها العالم، وذلك لما تتمتع به من امكانيات، مشيرة إلى أن عودة الاحتفالات هذا العام تتطلب الحرص والوعي المجتمعي مع التعبير عن الفرح والاعتزاز بالمناسبة واستذكار اسهامات مؤسسي الكويت وباني نهضتها، وكذلك التضحيات الكبيرة والأرواح التي دفعت ثمنا لبقاء الكويت حرة مستقلة.



وتمنت الثلاب أن يعيد الله هذه المناسبة وقد انزاحت غمة الوباء نهائيا وان تزداد الكويت تقدما وتحقق المزيد من الانجازات.