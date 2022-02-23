أسامة دياب



استضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد د.كريستيان تودور بمقر إقامته حفل تدشين طابع بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية الكويتية، بحضور اعضاء من جمعية الطوابع والعملات الكويتية محمد جمال ود.عادل العبد الرزاق بالإضافة إلى السفيرة الفرنسية في الكويت كلير لو فليشر حيث تتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وخلال المناسبة، شكر سفير الاتحاد الأوروبي د.كريستيان تودور جميعة الطوابع والعملات الكويتية على مساهمتها القيمة في تصميم وانتاج الطابع ووزارة الدولة لشؤون الخدمات، مشيرا الى أن الطابع يتألف من معالم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة.



ولفت تودور إلى أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع ترتيب التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر حجر الأساس في علاقات الاتحاد الأوروبي والكويت والذي مهد الطريق لكلا الطرفين من أجل تعزيز الحوار والدخول في مناقشات مفصلة في العديد من المجالات ومن بينها التجارة والاستثمار والاقتصاد وحقوق الانسان والأمن والتعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، متوجها بأسمى التهاني لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير.



بدوره، أشار عضو مجلس إدارة جمعية الطوابع والعملات د.عادل العبد الرزاق إلى تصميم وانتاج الطابع، حيث قدم الشكر للفنان جابر الهندال من جمعية الطوابع على عمله المميز في تصميم الطابع.