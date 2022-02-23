استقبلت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سفير كازاخستان لدى الكويت عظمات بيرديباي، وكان في استقباله مدير عام المكتبة سعاد العتيقي، وقد قام السفير بجولة في المكتبة تعرف فيها على أقسام المكتبة المختلفة ومجموعاتها وإصداراتها، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية لزائري المكتبة.



وأشاد السفير الكازاخستاني في كلمته التي سجلها في سجل كبار الزوار بكل الجهود التي يبذلها مؤسس المكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، معتبرا أن هذا العمل يخدم الثقافة العربية ويشعر المثقفين بالاعتزاز.



كما أبدى إعجابه بالآلية التي تنتهجها المكتبة كنموذج حديث لأفضل المكتبات ومراكز المعلومات العالمية من حيث التصميم والخدمات المعلوماتية التي توفرها المكتبة لمرتاديها.



وقد أبدى السفير سعادته البالغة بزيارة هذا الصرح الثقافي، مؤكدا على ضرورة مد جسور التعاون الثقافي بين البلدين، متمنيا التوفيق لمؤسس المكتبة والقائمين عليها.