هنّأت مجموعة النهج الوطني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة مرور 61 عاما على استقلال الكويت، و31 عاما على التحرير. وقالت الناطقة الإعلامية باسم المجموعة سهيلة عبدالعزيز السالم: إن الاحتفالات هذا العام تستعيد بريقها بعد عامين من أزمة جائحة كورونا، مشيدة بجهود الكوادر الصحية والطبية والمتطوعين خلال تلك الأزمة.



ولفتت إلى أن تلك الجهود أتت ثمارها وقادت إلى ما تنعم به الكويت حاليا من استقرار في الوضع الوبائي والسيطرة على حدة انتشار الفيروس، مثنية على كل الجهود الرسمية والتطوعية والتي شاركت أيضا في وصول البلاد إلى حالة من الطمأنينة، الأمر الذي انعكس انفراجة في تخفيف قيود كورونا والعودة شبه الكاملة إلى الحياة الطبيعية، داعية الجميع إلى تحمل مسؤوليته للحافظ على هذه المكتسبات.



وأكدت السالم أن المناسبة فرصة لمراجعة الأداء السابق سياسيا واقتصاديا واتخاذ خطوات جديدة نحو دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، إذ ما تشهده الساحة السياسية حاليا من ضبابية في المشهد ليس صحيا لجهة الإنجاز، وبقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في دائرة الوعود الحكومية والوعيد النيابي سيعرقل إتمام مشاريع وتشريعات، وبالتالي إطالة مدة التأخير.



ودعت الناطقة باسم المجموعة إلى سرعة معالجة قضايا التجاوزات واسترجاع أموال الدولة ووقف كل أشكال الهدر والمخالفات في المؤسسات الحكومية، مطالبة الجميع بالتحلي بروح المسؤولية واتباع الطرح العقلاني بعيدا عن الشد والجذب.