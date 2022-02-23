الرياض - خالد المصيبيح



بلغت فرق الهلال والاتحاد والشباب والفيحاء الدور نصف النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزها على النصر والتعاون والأهلي والباطن بنتيجة واحدة 2-1 وكانت المصادفة أن الفرق الأربعة التي تأهل جميعها سجلت هدف التأهل عن طريق ضربة جزاء.



فكان الفيحاء أول المتأهلين بعد أن تجاوز مستضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف واحد وكانت المباراة الوحيدة في الدور ربع النهائي التي وصلت إلى وقت إضافي سجل من خلاله الفيحاء هدف التأهل بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وفي بريده كان الاتحاد الفريق الثاني في التأهل لنصف النهائي بعد أن كسب التعاون وسط ملعبه وأمام جمهوره 2-1 اذ سجل التعاون أولا عن طريق لاعبه سميحان النابت وأدرك الاتحاد التعادل بواسطة لاعبه عبدالعزيز البيشي قبل ان يحسم المغربي عبدالرزاق حمدالله التأهل للاتحاد عن طريق ضربة جزاء وضرب الاتحاد موعدا مع الفيحاء في الدور القادم في 3 ابريل.



ومن الرياض وعلى ارضية ملعب مرسول بارك، أعلن الهلال تأهله على حساب غريمه النصر بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تقدم النصر اولا فيما سجل سالم الدوسري ضربة الجزاء التي أهلت «الزعيم» لنصف النهائي لمواجهه الشباب 4 ابريل، الذي كان آخر المتأهلين بالفوز على الاهلي 2-1 حيث تقدم الاهلي اولا وسجل البرازيلي كارلوس جونيور هدفي الشباب وكان الثاني منها عن طريق ركلة جزاء.