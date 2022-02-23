القاهرة - سامى عبد الفتاح



بقيادة المدرب الجديد للإسماعيلي حمد ابراهيم، يخوض الدراويش اليوم مواجهته أمام الجونة ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري، فيما سيكون المصري البورسعيدي ضيفا على إيسترن كومباني في الجولة نفسها.



وكانت إدارة الإسماعيلي قد أعلنت عن الاتفاق مع إبراهيم لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول خلفا للأرجنتيني خوان براون بداعي سوء نتائج الفريق خلال الشهور الثلاثة التي تولى فيها قيادة الفريق، على أن يعاونه عطية السيد في منصب المدرب العام، وأحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق كمدرب مساعد فيما سيكون سيد توفيق مدربا لحراس المرمى.



وضمن الجولة العاشرة أيضا، حقق طلائع الجيش فوزه الثاني هذا الموسم، بالتغلب على ضيفه فاركو بنتيجة 1-0 أمس الأول، ليرفع رصيده مع المدير الفني طارق العشري إلى 9 نقاط متقدما للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فاركو بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي عند 15 نقطة في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى تعادل فريقا المقاولون العرب وسموحة من دون أهداف.