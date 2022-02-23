القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من أنباء بشأن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة».



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات نتيجة لتوقف عمل المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة».



وشددت على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، ووصل معدل الإنجاز خلال شهر يناير الماضي 2022 إلى التعامل مع 37 ألفا و300 حالة وإجراء التدخلات الجراحية لهم ضمن المبادرة، ويتراوح معدل الإنجاز اليومي بالمبادرة بين 1600 و1800 حالة يوميا، كما تم خفض متوسط الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، ويصل الحد الأقصى إلى 15 يوما، بينما تحتاج بعض الحالات وقتا أطول حسب حالة المريض ونوع العملية حرصا على سلامة المرضى.



وأشارت إلى أنه تم ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.



وفي سياق متصل، تجاوزت تكلفة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية 9 مليارات جنيه حتى الآن، وبدأت تلك المبادرة بـ 9 تخصصات وارتفعت إلى 14 تخصصا حاليا، والتي تشمل جراحة الأورام والعظام، والعيون، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، وزراعة القوقعة، زراعة الكبد، زراعة الكلى، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، وعمليات القلب المفتوح.