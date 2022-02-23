الدوحة - فريد عبدالباقي



احتفظ السد بلقب الدوري القطري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الكاسح على الأهلي 8-2، مساء أمس الأول في ختام الجولة الـ 19 من المسابقة، وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 52 نقطة، قبل 3 جولات على خط النهاية، ولديه مباراة أخرى مؤجلة مع الريان لحساب الجولة الـ 14 ستقام 8 مارس المقبل.



وحافظ السد على لقبه للموسم الثاني على التوالي، رافعا رصيده من ألقاب الدوري إلى 16 لقبا ليواصل تحطيم الأرقام القياسية، حيث وصل بذلك إلى البطولة رقم 77 في تاريخه، فضلا على تعزيز رقمه القياسي بالمحافظة على سجله الخالي من الهزيمة في 45 مباريات متتالية في الدوري، حيث لم يخسر في المسابقة منذ التعثر أمام الريان 0-1 في مارس 2020، كما أنه واصل تصدره لقائمة الأندية الأكثر انتصارا في 2022، حيث حقق الفوز في 9 مباريات متتالية بين الدوري وكأس أمير قطر.



ومن المقرر أن يتسلم نادي السد درع الدوري والميداليات الذهبية الجمعة المقبل بـ «ملعب البطولات» في نادي السد عقب مباراته مع الدحيل في الجولة الـ 20.



وفي مباراة أخرى، حسم الدحيل وصافة الدوري «إكلينيكيا» بعد فوزه الكبير على قطر 5-0، ليوسع الفارق بينه وبين الوكرة إلى 8 نقاط، ليصل إلى النقطة الـ 42، بينما تجمد رصيد قطر عند 22 نقطة في المركز الثامن. ويحتاج الدحيل إلى نقطتين فقط لحسم الوصافة، لاسيما أنه يتبقى 3 جولات على خط النهاية في ظل المطاردة المستمرة من فريق الوكرة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة.



نقل كأس العالم



إلى ذلك، أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اكتمال الاستعدادات لنقل أحداث كأس العالم قطر 2022 مباشرة إلى جمهور كرة القدم في أنحاء العالم، عبر بث تلفزيوني عالي السرعة، بفضل شبكة من الألياف الضوئية المتطورة.



وقالت مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار في اللجنة العليا للمشاريع والإرث مريم المفتاح، إن اللجنة العليا تواصل جهودها لضمان بث منافسات البطولة ضمن أعلى مستوى من الجودة، ودون أي انقطاع، وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن مليارات المشاهدين حول العالم سيتابعون أحداث البطولة، التي تستضيف مبارياتها 8 ستادات من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.



وأشارت المفتاح إلى أن بطولة مونديال العرب، التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي، قد شهدت اختبار شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة في الستادات الـ 6 التي استضافت المباريات.



ومن المقرر ربط شبكة الألياف الضوئية، بمقار المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ومواقع البث الخارجية الأخرى، وستتوافر خدمة البث المباشر من جميع ستادات البطولة الـ 8، ومواقع البث الأخرى إلى مركز البث الدولي، ومن ثم نقل أحداث البطولة من هناك إلى كافة أنحاء العالم.



هذا، وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا إقامة مراسم سحب قرعة كأس العالم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الـ 7:00 مساء الأول من أبريل المقبل.



وأشار «فيفا» في بيان رسمي له الى أن القرعة ستجرى بعد اجتماع الكونغرس الـ 72 المزمع في الدوحة يوم 31 مارس المقبل.



كما قرر «فيفا» فتح باب الاعتماد الإعلامي لاجتماع الكونغرس الـ 72، والقرعة النهائية لكأس العالم، وسيكون يوم 15 مارس المقبل موعدا نهائيا لتقديم طلبات الاعتماد، فضلا على إنشاء مركز إعلامي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وسيفتح أبوابه من 30 مارس إلى 1 أبريل.