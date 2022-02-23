ناصرالعنزي

بسهولة تأهل الكويت لملاقاة الفحيحيل في المربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد بعد فوزه على الشباب"4-0" في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ستاد صباح السالم، وسجل أهداف الأبيض كل من مبوكاني "18" وديمبلي "24"ومهدي برحمة "28" وعلي حسين "82".



ولم يجد الكويت صعوبة في تحقيق الفوز وأنهى المباراة مبكرا بعدما سجل ثلاثة أهداف في اول نصف ساعة، وساعده على ذلك الروح الانهزامية التي لعب بها لاعبو الشباب وكانت خطوطهم ممرا سهلا للوصول إلى مرمى الحارس سعد العنزي .



وأجرى مدرب الكويت التونسي نبيل معلول تعديلات على تشكيلته، حيث بدأ بالثنائي مبوكاني وياسين الخنيسي في المقدمة وخلفهما ديمبلي وبرحمة وزنكي وطلال الفاضل.



ونجح لاعبو الابيض في السيطرة تماما على مجريات الشوط الأول وضاعت على لاعبيه فرص لمضاعفة النتيجة، وردت العارضة كرة قوية من مهدي برحمة وأخرى زاحفة من أحمد زنكي مرت كرته بجوار القائم ، في حين لعب الشباب بغياب عدد من عناصره الأساسية وشارك بدلا منهم بعض لاعبي الاحتياط مثل ناصر سالم وعمر بوحمد ومحمد زنيفر وسعد العازمي وأحمد يونس وحسين نادر ، ولم تكن للشباب فرص في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني اجرى كلا المدربين تغييرات ولكن لم يتغير من الوضع شيء وحافظ الكويت على تفوقه بعدما أضاع فرصا سهلة للتسجيل حتى تمكن البديل علي حسين من إضافة الهدف الرابع .



ادار المباراة الحكم علي الحرز وجاءت قراراته سليمة.