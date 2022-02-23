تقدمت مبرة العوازم الخيرية عبر رئيس مجلس إدارتها حمد زيد البسيس بالتهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى أسرة آل الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني الكويتي الحادي والستين وعيد التحرير الحادي والثلاثين.

وقال البسيس في تصريح صحفي إن مثل هذه المناسبات ستظل محفورة في ذاكرة وطننا العزيز، نستذكر فيها بكل وفاء وتقدير شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس فداء لهذا الوطن الحبيب، سائلين الله تعالى أن يطيب ثراهم ويجعل مثواهم الجنة.



كما استذكر البسيس أمراء الكويت السابقين سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، مختتماً تصريحه بتوجيه الشكر والثناء والدعاء لكل من ساهم في رفع راية الكويت عالية خفاقة، داعياً الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يحيطها بالرعاية والسلام والاطمئنان.