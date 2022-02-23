عبدالعزيز الفضلي

نظمت مدرسة البكالوريا الأميركية صباح اليوم، احتفالاً بالأعياد الوطنية بمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم.

وقالت مدير عام مدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم، في تصريح للصحافيين:" ان احتفالنا اليوم بعيد التحرير والعيد الوطني له طعم مختلف بعد أن حرمنا منه في العام السابق وبعد الانقطاع الطويل عن الدراسة وبعد الانفراجة التي تجاوزنا من خلالها ولله الحمد، مؤكدة على الحرص أن يكون هذا الاحتفال على أحسن تنظيم بمشاركة أولياء الأمور والطلبة لغرس القيم الوطنية لدى الطلبة والطالبات ".

وأوضحت الغانم "منذ بداية فبراير سمحنا لأولياء الأمور بالحديث عن التوعية الوطنية وتاريخ الكويت وحكام الكويت وأسباب الغزو والتحرير فكان هناك برنامج متكامل للاحتفال بهذه المناسبة عبر مختلف الأصعدة ومنها الفقرات الإذاعية في المدرسة ".

وذكرت الغانم أن كثير من المدارس الخاصة جاهزة لتطبيق التعليم الحضوري الكامل بعد عطلة الأعياد الوطنية، مؤكدة أن الدوام الحالي في البكالوريا شبه يومي بعد انخفاض الإصابات وتعامل وزارة الصحة بمرونة أكثر معنا ".

وكشفت عن وجود قرار لقطاع التعليم الخاص بشأن العودة الشاملة في المدارس الخاصة بعد عطلة الربيع لكن طلب اتحاد المدارس الخاصة بعض المرونة في هذا القرار لتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة التي استغرقت من ٣ إلى ٤ أسابيع ".

وأضافت " الآن الدوام المدرسي في البكالوريا يطبق بشكل عادي مع التزامنا بالإجراءات الصحية " لبس الكمام_تهوية الفصول_تباعد الطلبة_تغطية المرافق_قياس الحرارة" مؤكدة " استطعنا أن نكمل المسيرة التعليمية التي هي جهاد يستحق بذل الجهد الكبير للوصول إلى النحو الأفضل في ظل الظروف القائمة ".

وأشارت بأن الدوام المدرسي بنظام المجموعتين لا يشمل المدارس الأجنبية في حال اعتماده من قبل وزارة التربية في مدارس التعليم العام مؤكدة " ماضون باتجاه الدوام الحضوري الكامل بعد العطلة والاتحاد تقدم بكتب رسمية إلى وزارتي التربية والصحة بهذا الشأن".