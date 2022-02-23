أصدرت وزير الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، وبالتنسيق مع مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، 4 قرارات وزارية بتشكيل لجان تقصي حقائق حول مخالفات لوائح تتعلق بعمل بلدية الكويت.

حيث قامت الوزيرة الفارس بإصدار قرارات وزارية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء، و كذلك لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة الإعلانات، و لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة و الميادين والأرصفة والساحات العامة والتي تتضمن كذلك العربات المتنقلة، علاوة على لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة النظافة و نقل النفايات.

وستختص هذه اللجان التي شكلتها الوزيرة د.رنا الفارس في بلدية الكويت على حدة بمراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وكافة القرارات واللوائح والتعاميم المتعلقة بكل نشاط وبحث ما اذا كان هناك قصور في هذه القرارات وبيان كيفية معالجتها، بالاضافة للتحقيق في اي من اوجه القصور التي قد تكشفها اللجنة اثناء اداء مهامها، على ان يتم رفع التوصيات المتعلقة بالاجراءات الادارية والقانونية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في اي قصور والتي تتناسب مع المخالفات المرصودة ان وجدت، واقتراح الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات او تحديات خلال التنفيذ، على ان تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 اشهر برفع تقرير يتضمن اعمالها و توصياتها.