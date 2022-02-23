آلاء خليفة

عقد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعه التاسع عشر برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.



من ناحيته، أوضح مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني، أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع الثامن عشر الذي عقد يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، كما اطلع على تقرير متابعة توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق.



وأشار العدواني إلى أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من المواضيع، منها على سبيل المثال لا الحصر مذكرة بشأن مقترح تقديم شعار وهوية مرئية جديدة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث قدمت الدكتورة سارة وائل المضف رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت ورئيس الفريق المشكل في إعادة تصميم الهوية المرئية للجهاز بشرح فكرة الشعار الجديد وما يرمز له.

وأفاد العدواني بأن مجلس الإدارة ناقش مذكرة حول الالتحاق بالدراسة في مؤسسات تعليمية في بعض الدول، كما أحيط المجلس علما بالتقارير حول الزيارات الافتراضية لجامعة الفيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية وفقاً لمعايير الزيارات الافتراضيه المستحدثة التي وضعها الجهاز مؤخراً .

وذكر العدواني انه تمت مناقشة تقارير اللجان المتعلقه بالنظر في العديد من البرامج الحديثة، والتي من شأنها تزويد سوق العمل بمدخلات غير تقليدية و عالية الكفاءة لتعزيز قدرة الكويت التنافسية عالميا مع المحافظة على جودة التعليم ومتطلبات التحصيل العلمي التي تقتضي وضع الضوابط اللازمة لضمان تحققهما.

وثمّن العدواني الدعم المتواصل من رئيس واعضاء مجلس الادارة وإسهاماتهم العديدة في رئاسة وعضوية لجان الجهاز وفرق العمل فيه، والتي ساهمت بشكل كبير في إصدار العديد من القرارات التي كان لها طيب الأثر على جودة التعليم.