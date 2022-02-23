إلزام "الطيران المدني" وشركات الطيران بالتأكد من حصول الزائر على التطعيم المعتمد

أمير زكي

في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الداخلية إلى فتح الزيارات بأنواعها خاصة العائلية قريبا وبصورة رسمية ودون الحاجة الى استثناءات، أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، ان تعليمات شفهية صدرت بوقف الزيارات خاصة التجارية لرعايا دولة عربية واحدة الا في اضيق الحدود.

واضاف: اعداد من رعايا تلك الدولة يضبطون للتسول ويتبين لاجهزة الداخلية انهم حضروا البلاد قبل شهر رمضان .

من جهة اخرى وبشأن كيفية التأكد من ان الزائر قد تلقى التطعيم المعتمد في الكويت داخل بلده قبل ان تصدر له سمة الزيارة، واذا ما كانت شهادة التطعيم من بين المستندات المطلوبة، قال المصدر :« شؤون الاقامة » سوف تصدر الزيارات على ان يكون من مهام الطيران المدني وشركات الطيران الاطلاع على شهادات التطعيم وان الزائر تلقى التطعيم المعتمد فى الكويت.

ومن المتوقع ان تعلن وزارة الداخلية عن اجراءات جديدة تتماشى مع استقرار الاوضاع الصحية منها وقف تجديد الاقامات لمن هم خارج البلاد وقف العمل بإذن الغياب دون ضوابط.