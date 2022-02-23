وجه النائب عدنان عبد الصمد سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قال في مقدمته، في ضوء ما ورد في الصحف المحلية من قيام وزارة الصحة بتسليم مئات الممرضين التابعين للشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة والذين كانوا يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها كتب انهاء خدماتهم لديها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦ على إثر انتهاء عقود الوزارة المبرمة مع تلك الشركات، ونظراً لأهمية القطاع الصحي وما تقتضيه من وجوب استمرار عمله بكامل طاقاته وكوادره الطبية والتمريضية وتلافي حدوث نقص في هذه الكوادر ما أمكن ذلك.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-هل ترتب على انتهاء عقود الوزارة مع الشركات الخاصة وما نتج عنه من الاستغناء عن الممرضين حدوث نقص في الكوادر التمريضية لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة؟ وفي حال حدوث هذا النقص، فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعويضه وتأمين المرافق الصحية بالممرضين؟ وهل من ضمن هذه الاجراءات معاودة التعاقد مع شركات خاصة لهذه الغاية؟

2- ما هي نسبة الممرضين التابعين لشركات خاصة من مجموع الممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة؟ وما هي الشركات التي تعاقدت معها الوزارة لتأمينها بممرضين خلال أخر عشر سنوات؟ وهل وقعت مخالفات من قبل هذه الشركات مع الممرضين التابعين لها؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه المخالفات؟

3- لماذا لا تلجأ الوزارة للتعاقد مباشرة مع الممرضين من جنسيات مختلفة بمن فيهم الممرضين الذين عملوا لديها عن طريق شركات خاصة ممن ثبتت كفاءتهم وتراكمت لديهم الخبرات بدلا من التعاقد مع شركات خاصة لاسيما وان هذه المهنة لا تخضع لاعتبارات الاحلال والتكويت، وهل هنالك موانع تحول دون هذا التعاقد المباشر؟

4- كم يبلغ عدد الممرضين الكويتيين والو افدين العاملين لدى وزارة الصحة والتابعين لها مباشرة؟ هل هنالك خطة مستقبلية لدى وزارة الصحة لإحلال الممرضين الكويتيين محل الوافدين؟ وهل هنالك طلبات توظيف مقدمة من كويتيين لإشغال وظيفة ممرض ضمن وزارة الصحة؟

5-وهل لدى وزارة الصحة احصائية بأعداد الخريجين من الكويتيين في تخصص التمريض؟

6- هل هناك تنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن توفير العدد الكافي من المواطنين في تخصص التمريض، وهل هنالك خطة موضوعة لذلك وما مداها الزمني، وفي الجانب المقابل هل هنالك موانع تحول دون هذا التنسيق أو إحلال الممرض الوطني للعمل في هذا القطاع؟

7- ما اعداد الكويتيين المتقدمين لشغل وظيفة ممرض في وزارة الصحة؟ وكم عين منهم؟ وهل هنالك متقدمين لم يتم تعيينهم وما السبب وراء ذلك؟

8-هل هناك جنسيات أخرى يمنع تعيينها بوظيفة ممرض رغم استيفاء الشروط، ولماذا يتم منعهم من التعيين؟