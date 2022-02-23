الشايع: نسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على ربوع وطننا الغالي في ظل قيادة والدنا حضرة صاحب السمو



تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلال الكويت، والحادية والثلاثين لتحريرها.



وقال الشايع: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية الصفا الإنسانية والعاملين فيها أن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين خالص التهاني والتبريكات، وأطيب التمنيات، مصحوبة بأصدق المشاعر، بمناسبة هاتين المناسبتين الغاليتين، ولا يسعنا إلا أن نتضرع للباري عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى وطننا بالرفعة والعزة والازدهار.



وأضاف: وتأتي ذكرى الاستقلال والتحرير في مرحلة تشهد فيها دولتنا العزيزة مكانة رائدة في العمل الخيري على الصعيد العالمي، وتمضي قدما نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين، مبينا أن الكويت حرصت منذ استقلالها على تقديم المساعدات الإنسانية، وإغاثة الملهوفين، ونصرة المستضعفين، حتى بات العمل الإنساني سمة من سماتها، وركيزة من ركائزها، إذ تمت تسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» في سبتمبر لعام 2014.



وختم الشايع تصريحه بدعاء الباري جل وعلا أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على ربوع وطننا الغالي، وأن يصرف عنه السوء والبلاء، ويحفظه من كل سوء، وأن يحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تتطلع اليه من عزة ورفعة ونماء، وأن يسود الأمن والسلام شعوب جميع العالم.