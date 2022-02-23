أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد إبراهيم، انتهاء قوة الإطفاء العام من كافة الاستعدادات للتأمين والمشاركة بالاحتفالات الوطنية وفقاً لخطة إدارة العمليات المركزية الخاصة بتوزيع نقاط الإطفاء على 14 موقعا بجميع المحافظات للتدخل السريع ورفع حالة الاستعداد بجميع مراكز الاطفاء.

وأضاف أن الخطة شملت تجهيز جميع النقاط بالكوادر البشرية والمعدات والاليات للتعامل مع اي حوادث في تلك المواقع بالسرعه الممكنة اضافة الى مراكز الإطفاء التي وضعت على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات للتغلب على الاختناقات المرورية التي تتزامن مع الاحتفالات ، وقد تم توزيع تلك النقاط بعد دراسة المواقع التي تشهد كثافه خلال فترة الاعياد الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال ان هناك مشاركات في الاحتفالات الوطنية من قوة الإطفاء العام ستشارك فيها ادارة العلاقات العامة والإعلام بجانب ادارة الإطفاء والانقاذ البحري وادارة المهام الخاصة وبعض مراكز الإطفاء الأخرى لعرض أحدث الآليات والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وعمليات الانقاذ ومنها موقع ابراج الكويت بالتعاون مع باقي القطاعات العسكرية خلال يومي 25 و26 فبراير.

ودعا المواطنين والمقيمين الى التأكد من وجود مطفأة الحريق في مركباتهم وصلاحيتها للاستخدام، مع مراعاة عدم استخدام الألعاب النارية قرب المحتفلين والمركبات ، كما شدد على ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ عند توجهها للتعامل مع البلاغات.