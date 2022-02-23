استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة ظهر اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط وثيقة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.