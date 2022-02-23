استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب الجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في كافة المجالات وتوسيع سبل التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.