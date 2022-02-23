أعلنت شركة الخطوط الجوية، تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى العاصمة الاسبانية مدريد اعتبارا من 11 يونيو المقبل بواقع ثلاثة رحلات في الاسبوع.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة علي الدخان في بيان صحفي اليوم الاربعا،ء ان رحلات الخطوط الجوية الكويتية ستكون في أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وأضاف الدخان ان اختيار وجهة مدريد جاءت بعد دراسات متأنية اذ تعد احدى اهم وجهات الخطوط الكويتية الجديدة نظرا للاقبال عليها من قبل المسافرين لافتا إلى انها تتميز بالنسبة لقاصدي السياحة والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية وغيرها.

من جهته قال السفير الاسباني لدى الكويت ميغيل اغيلار في تصريح له ان اطلاق وجهة مدريد تسهم في تقوية العلاقات بين البلدين مشيرا إلى انها تعزز اواصر الصلة بين البلدين في شتى المجالات المختلفة السياسة والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأعرب اغيلار عن شكره للخطوط الكويتية على هذه الخطوة المهمة لإدراجها وجهة مدريد ضمن رحلاتها المجدولة الدائمة.