كشفت مجموعة سوني العملاقة في مجال الإلكترونيات الثلاثاء عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة لأجهزة اللعب "بلايستايشن 5"، في تعزيز لطموحاتها في سوق تشهد طفرة كبيرة.

وكانت المجموعة اليابانية أطلقت في مرحلة أولى اكسسوارا أول من هذا النوع سنة 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة.

وتتسم خوذة "بلايستايشن في ار 2" ذات اللونين الأبيض والأسود، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في الحمل. ولم يتم الإعلان عن سعرها أو تاريخ طرحها.

وقال مصمم الحوذة يوجين موريساوا لوكالة فرانس برس "كانت لدينا أصلا خوذة شبه مكتملة مع الطراز الأول لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة جذرية. ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر وأخف".

ومن ميزاتها الفنية ثمة خصوصا شاشة عالية الوضوح "أوليد"، وأربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.

كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع المستخدمين الذين يضعون نظارات. وتتيح فتحات أيضا دخول الهواء لمنع تشكل البخار.

ونجحت سوني في بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة من خوذتها الأولى في العالم، إذ جعلت منها أحد أكثر الاكسسوارات مبيعات في سوق آخذة في التوسع تضم خصوصا بين لاعبيها جهاز "ميتا كويست 2" من مجموعة ميتا الأميركية العملاقة (الشركة الأم لفيسبوك).

وأظهرت دراسة لشركة "بي دبليو سي" أن قطاع الواقع الافتراضي درّ حوالى 1,8 مليار دولار من الإيرادات عام 2020، مع توقعات بأن ينمو بنسبة تقرب من 30 % بحلول عام 2025 لتقرب قيمته من سبعة مليارات دولار.

وفي سوق أجهزة ألعاب الفيديو، لا تزال "سوني" الشركة الوحيدة التي سلكت هذا الطريق حتى الساعة. غير أن هذا القطاع يجذب اهتماما كبيرا على وقع تطوير عالم "ميتافيرس"، وهو شبكة فضاءات افتراضية متصلة بعضها ببعض ومتاحة بفضل نظارات للواقع الافتراضي أو المعزز، ما يثير خصوصا اهتمام مجموعات عملاقة بينها ميتا ومايكروسوفت.