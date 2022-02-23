جرى استبعاد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف من منافسات الفردي في بطولة اكابولكو المكسيكية عقب نوبة الغضب التي ألمت به بعد خسارته في منافسات الزوجي.

وقام زفيريف الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بضرب المقعد الخاص بحكم المباراة بمضربه عدة مرات بينما كان الحكم جالسا على المقعد، وذلك عقب هزيمته 2 6/ و6 4/ و6 10/ مع شريكه البرازيلي مارسيلو ميلو أمام البريطاني ليود جلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا.

وفى وقت سابق من المباراة أعرب زفيريف عن غضبه بشأن قرار احتسبه الحكم.

وتعاملت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بشكل فوري مع تصرف زفيريف وقررت استبعاد اللاعب البالغ عمره 24 عاما من البطولة بسبب "السلوك غير الرياضي".

وفاز زفيريف بلقب النسخة الماضية من بطولة اكابولكو ، وتغلب في الدور الأول للنسخة الحالية على الأمريكي جنسن بروكسبي وكان يستعد لملاقاة مواطنه بيتر جويوفيتسك في الدور الثاني لكن جويوفيتسك تأهل لدور الثمانية مباشرة عقب استبعاد زفيريف.