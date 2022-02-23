منح البرلمان العربي، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح، وسام التميز العربي والذي يمنح لرؤساء الوزارات ورؤساء البرلمانات الذين قدموا إسهامات وطنية وعربية جليلة .

جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، للبرلمان العربي والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن وسام التميز العربي يتم منحه لأبرز الشخصيات العربية التي أسهمت بفعالية في إثراء تجربتهم البرلمانية الوطنية، ودعمهم تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، مشيرا إلى أن هذا الوسام هو تكريم للمشروع الإصلاحي لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتأكيدا على نجاح تجربة مجلس الشورى في مملكة البحرين وتقديرا لها .

وثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود البناءة التي قام بها رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح، ولمسيرته التاريخية ودوره الوطني ودعمه المستمر لخمسة عقود من العمل في المجال السياسي والبرلماني والعمل العام، في تحقيق أهداف المملكة وكذلك في تعزيز التضامن العربي، والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك.

وأضاف أن مجلس الشورى البحريني يمثل أحد التجارب البرلمانية الناجحة، منوها بدوره في صياغة التشريعات التي تتوافق مع خطط التنمية التي يقودها ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.