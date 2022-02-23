بررت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، موقفها المنفتح المثير للجدل في بداية أزمة اللاجئين عام 2015 بمراعاة كرامة الإنسان.

وقالت ميركل 67/ عاما/ في الفيلم الوثائقي "أنجيلا ميركل - مع مرور الوقت"، والذي بُث الثلاثاء على محطة "أرتيو" الفرنسية-الألمانية: "المادة رقم واحد في دستورنا تقول: كرامة الإنسان مصونة. وهذا لا ينطبق فقط على الألمان".

وأضافت ميركل في المقابلة التي تم تسجيلها للفيلم الوثائقي في ديوان المستشارية في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ قبل يومين من تولي المستشار الجديد أولاف شولتس مهام منصبه: "لا أعرف ما إذا كانت المادة 1 من الدستور عاطفية. أرفض ذلك"، مضيفة أن المادة "منبثقة على الأحرى من تجربة عميقة ولها علاقة بكامل صورتنا البشرية"، معربة عن دهشتها "من أن هذا دائما موضع تساؤل".

وقالت ميركل: "علاوة على ذلك كان هناك أيضا مواجدة كبيرة وعامة في ألمانيا، مضيفة أن الناس بالطبع "كانوا ينتظرون منها ألا يأتي يوميا إلينا 10 آلاف شخص على مدار عشرة أعوام، لكنهم في نفس الوقت رأوا هذه الحالة الطارئة وتعاملوا معها. العديد من رؤساء البلديات، والعديد من المتطوعين"، وقالت: "ولذلك لم أشعر بأني بمفردي على الإطلاق".

وفي ضوء تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا، من بين آخرين، لم تغلق ميركل الحدود الألمانية في عام 2015، وأكدت مرارا قناعتها بأن ألمانيا ستسيطر على الوضع، وصاغت العبارة التي انتقدها خصومها بشدة: "يمكننا فعلها". تقول ميركل الآن عن الوضع في ذلك الوقت: "لقد كان في الواقع تفاقما لوضع متصاعد"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من السوريين من بين اللاجئين في ذلك الوقت كان لهم أيضا الحق في اللجوء.

وانتقدت ميركل الانقسام في سياسة اللاجئين الأوروبية، مشيرة إلى أنه كان من الواضح في ذلك الوقت "أنها مشكلة أوروبية". وذكرت ميركل أنها بدأت بعد ذلك بسرعة كبيرة في خريف 2015 في التفاوض على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقالت: "كنت أتمنى المزيد من العدالة في التوزيع بالطبع... سيظل عدم اتفاقنا في قضية اللاجئين وقضايا الهجرة الجبهة المفتوحة في الاتحاد الأوروبي حتى اليوم".

وأشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتصرف ميركل خلال الوضع آنذاك، وقال في الفيلم الوثائقي: "لقد كان قرارا سياسيا منها محفوفا بالمخاطر. لكنها كانت على حق من الناحية الأخلاقية"، مضيفا أن تصرفها كان نموذجا لما اعتبرته ميركل مهما جدا أخلاقيا وخُلُقيا، لدرجة أنها كانت على استعداد للمخاطرة بمنصبها من أجل ذلك، وقال: "في النهاية هذا ما يميز القادة عن الساسة العاديين".