أظهرت بيانات أن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية انخفض لمستوى قياسي العام الماضي، في ظل انخفاض عدد المواليد، مما يظهر الوضع الديموغرافي الكئيب للبلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الاحصاء الكوري القول إن معدل الخصوبة بلغ 81ر0 العام الماضي، حيث تراجع عن عام 2020 عندما بلغ 84ر.0

ويعد هذا أدنى معدل خصوبة يتم تسجيله منذ عام 1970، عندما بدأ مكتب الاحصاء في تجميع البيانات. ويشار إلى أن العام الماضي يعد العام الرابع على التوالي الذي يبلغ فيه معدل الخصوبة أقل من 1%.

وتعد كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي بلغ معدل الخصوبة فيها أقل من 1% من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ38 .

كما بلغ عدد المواليد لكل ألف شخص سنويا لأدنى مستوى بلغ 1ر5 العام الماضي، منخفضا عن عام 2020 عندما بلغ المعدل 3ر.5

ويشار إلى أن الكثير من الشباب الكوريين الجنوبيين قرروا إرجاء فكرة الزواج أو التخلي عنها وعدم إنجاب أطفال في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار السكن بصورة كبيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية سجل مستوى منخفض قياسي عام 2021 بلغ 260 ألفا و500، بانخفاض بواقع 11 ألفا و800 أو 3ر4% مقارنة بعام .2020

وبلغ عدد حالات الوفاة العام الماضي أعلى مستوى بلغ 317 ألفا و800، بارتفاع 12 ألفا و800 حالة وفاة أو 2ر4% مقارنة بعام .2020

وهذا أدى لانخفاض تعداد السكان بواقع 57 ألفا و300 شخص، وهو أكبر من التراجع الذي تم تسجيله عام 2020 وبلغ 33 ألف شخص.