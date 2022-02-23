أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تلقيها دعما من بلجيكا بقيمة 7 ملايين يورو لصالح خدمات الوكالة الأممية.

وقال بيان صادر عن أونروا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن التمويل جزء من اتفاقية متعددة الأعوام بين بلجيكا والوكالة تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليون يورو في الفترة بين عامي 2021 و2023.

وأضاف البيان أن المساهمة تمكن الوكالة الأممية من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لواحدة من أكثر السكان ضعفا في الشرق الأوسط خلال الجزء الأول من العام الجاري، وتشمل التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين وخدمات الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني مريض لاجئ.

كما يشكل الدعم البلجيكي، بحسب البيان، شبكة أمان اجتماعي لحوالي 400 ألف لاجئ فقير يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد القنصل البلجيكي في الأراضي الفلسطينية ويلفريد بفيفر، التزام بلاده بتقديم دعم مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا، مشيرا إلى أن المساهمة الجديدة بهدف ضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.