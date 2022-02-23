أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أنه يعتزم العفو عن نحو خمسة آلاف سجين للحد من الاكتظاظ داخل سجون البلاد التي شهدت أعمال شغب خلفت أكثر من 320 نزيلا عام 2021.

وقال الرئيس للصحافيين "آمل أن يتم الإفراج عن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص".

وأضاف أن الخطوة تهدف إلى "إنهاء الاكتظاظ بحلول نهاية العام، وبالتالي توفير بيئة أكثر ملاءمة للأمن وإعادة التأهيل الاجتماعي داخل السجون".

وتتسع السجون ال65 الموجودة في الإكوادور لنحو 30 ألف نزيل، لكنها تضم حاليا 39 ألفا بينهم 15 ألفا لم يحكم عليهم بعد، أي أن نسبة الاكتظاظ تصل الى 30 بالمائة.

ولقي أكثر من 320 سجينا مصرعهم عام 2021 في أعمال شغب تم تحميل مسؤوليتها لعصابات المخدرات

وقام لاسو الإثنين بتوقيع مرسوم يحدد شروط العفو الذي يستهدف بحسب وسائل إعلام محلية السجناء المتهمين بالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة.