افتتحت السنغال، المتوجة أخيراً بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ملعباً بمعايير دولية الثلاثاء في ديامنياديو على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة دكار.

وانتقل ألوف السنغاليين بالحافلات أو في القطار لحضور افتتاح الملعب الذي يتسع لخمسين ألف متفرّج وحمل اسم الرئيس الراحل للبلاد عبدولاي واد.

وأعلن الرئيس الحالي ماكي سال خلال حفل افتتاح الملعب ان اختيار اسم واد جاء "تكريماً لمسيرته المتعددة الأبعاد، الفكرية، الإفريقية والسياسية".

تابع سال "هذا الصرح المعماري الجميل المخصّص للشباب هو دعوة لمواصلة طريقنا نحو التميّز".

والملعب هو الوحيد في السنغال يلبي المعايير الدولية، علماً ان الاتحاد الإفريقي للعبة ("كاف") كان قد سحب ترخيص ملعب لات ديور في منطقة تياس على بعد 70 كلم من دكار، في أيار/مايو 2021.

قال بامبا ديينغ، أحد المتفرجين البالغ عمره 24 عاماً لوكالة فرانس برس "فخر لنا أن نحظى باستاد جميل مماثل في السنغال. كانت البلاد بحاجة لذلك لاستعادة صورة كرة القدم".

ورأى إيبو نغوم البالغ 29 عاماً "لم أر ملعباً جميلاً مماثلاً. آمل في الحفاظ عليه كي يعمّر طويلاً".

وبُني الملعب في غضون سنة ونصف السنة من قبل شركة تركية بكلفة 270 مليون دولار.

وهذا ثاني أكبر صرح رياضي في البلاد بعد استاد ليوبولد سيدار سنغور الذي يتسع لستين ألف متفرج وبُني عام 1985 في دكار.