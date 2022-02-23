يتوقع المزيد من المصنعين في المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء عن "اتحاد الصناعات البريطانية".

وقالت جماعة الضغط التجارية في استطلاع ، إن 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع حجز الطلبات المحلية بأسعار أعلى في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 1% فقط من الشركات تراجع الأسعار.

ويشار إلى أن الرصيد الصافي البالغ 77 نقطة مئوية، هو الأعلى منذ كانون الاول/ديسمبر من عام .1976

ويسلط التقرير الضوء على حجم ضغوط التضخم المتزايدة في الاقتصاد، حيث تحاول الشركات تغطية ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام.