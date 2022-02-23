أظهر استطلاع للرأي أنه في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، والمقررة في نيسان/أبريل المقبل، هناك قدر كبير من الاهتمام بين الشباب.

ويشار إلى أنه من المحتمل جدا، أو من المؤكد، أن يصوت ما يصل إلى 80% من المشاركين في الاستطلاع ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما، في الانتخابات المقبلة، وذلك بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيبسوس" بتكليف من الاتحاد الفرنسي للطلبة.

وأعرب 60% ممن شملهم الاستطلاع، عن اهتمامهم بالحملة الانتخابية، رغم أن هناك 57% يعتقدون أن مخاوفهم لن تؤخذ بعين الاعتبار.

وبحسب ما ورد في الاستطلاع، فإن المخاوف الرئيسية لدى الشباب تتمثل في: القوة الشرائية بحسب ما ذكره نسبة 33%، والبيئة بنسبة 32%، والمشاكل الاقتصادية بنسبة 21%، والإسكان الميسور التكلفة بنسبة 12%.

ويعتقد 82% من الشباب الذين شاركوا في الاستطلاع، أن الدولة يتعين عليها القيام بالمزيد من أجل مكافحة عدم المساواة في المجتمع، بينما يعتقد 66% أن من يشغلون مناصب تتعلق بالمسؤولية السياسية لا يقدمون ما يكفي لجيلهم.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نيسان/أبريل، بينما سيتم إجراء جولة الإعادة فى 24 من نيسان/أبريل.