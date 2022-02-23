أعلنت سلطات محافظة أسوان التاريخية، جنوبي مصر، عن جاهزيتها لاستضافة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي ينطلق الأربعاء.

واستقبلت مدينة أسوان اليوم، ضيوف المهرجان من نجوم وصناع السينما بمصر وعدد من بلدان العالم، بجانب باحثات وناشطات في قضايا المرأة وفنانات تشكيليات وكتاب ونقاد يشاركون بالدورة الجديدة للمهرجان، والتي تقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 23 إلى 28 من شهر شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الدول بينها تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين وجنوب أفريقيا.

ووفقا لإدارة المهرجان، فإن الدورة السادسة ستشهد تقديم عروض لـ 12 فيلما قصيرا، تنتمي لـ 17 دولة، بجانب 24 فيلما قصيرا تدور جميعها في فلك المرأة وقضاياها، كما يقام على هامش الدورة الجديدة من المهرجان، عدد من الورش السينمائية، والندوات والمعارض التشكيلية.

ويُكرم المهرجان هذا العام، الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، وذلك تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل الذي قدمت خلاله عدداً من الأفلام التي نالت عن بعضها جوائز مهمة أبرزها جائزة سيزار كأفضل فيلم قصير عام .2007

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن تكريم الصومالية هيباق عثمان، مؤسسة حركة "كرامة" لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة.

ومن مصر اختار المهرجان تكريم الفنانة سوسن بدر، حيث سيمنحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز، وذلك تقديرا لمشوارها الطويل على شاشة السينما، بجانب المخرجة إنعام محمد علي، التي اعتبر المهرجان أن ما تقدمه من إبداع "يمثل ركيزة مهمة من ركائز الإبداع النسوي في السينما والدراما التليفزيونية".

وكان المهرجان قد أعلن عن قائمة لجان تحكيم مسابقات دورته السادسة، حيث اختيرت الفنانة الرومانية كريستينا فلوتور، رئيسة للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، وتضم اللجنة في عضويتها الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، والمصرية بسمة، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا، مؤسسة المركز الوطني للسينما في النيجر، والناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم.

وأما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فترأسها الكاتبة والمخرجة السعودية، هناء العمير، وتضم في عضويتها كارين شايلى، وشيري عادل.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أورو- متوسطي المخرج والمؤلف المصري مجدي أحمد علي رئيسا، وعضوية الباحثة والأكاديمية التونسية إنصاف أوهيبة، والناقدة السنيمائية المصرية ناهد صلاح، والناقدة البولندية أولا سلوى، والكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

وتضم قائمة الأفلام المصرية بالمهرجان فيلم "أبو صدام"، من إخراج نادين خان، وتمثيل محمد ممدوح، وأحمد داش، وفيلم "العودة"، من إخراج سارة الشاذلي، وتمثيل نبيل الشاذلي، وماريان خوري، ويوسف الشاذلي.

وفيلم "وش القفص"، من إخراج دينا عبد السلام، وتمثيل أشرف مهدي، وأمين حجازي، وأمينة الزغبي، وأنسي الجندي، فيما تضم القائمة المرشحة لجائزة أفضل فيلم أورو - متوسطي 11 فيلما روائيا وتسجيليا .