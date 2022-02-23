انفصل المغني بيورن أولفايوس، نجم فريق آبا الغنائي السويدي عن زوجته لينا أولفايوس، بعد زواج دام 41 عاما.

وأعلن الزوجان عبر المتحدث باسم بيورن" بعد سنوات عديدة رائعة، قررنا الانفصال".

وجاء في البيان أنهما يريدان أن يظلا أصدقاء، وأن يستمرا في الاحتفال بأعياد ميلاد أحفادهما والفعاليات الأسرية الأخرى.

ويعد بيورن أحد أفراد فريق آبا الأربعة، الذي يشتهر بأغاني" ماما ميا" و " دانسج كوين".

وفي ذروة شهرة الفرقة في سبعينيات القرن الماضي، تزوج بيورن من زميلته في الفرقة أجنيتا فالتسكوج لعدة أعوام.

وبعد فترة قصيرة من انفصالهما، التقى بلينا كاليرسج، التي تزوجها عام 1981، وأنجبا بنتين.