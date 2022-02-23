أدانت هيئة محلفين اتحادية في ولاية جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة ثلاثة رجال بيض أدنوا بقتل شاب أمريكي من أصل أفريقي يدعى أحمد أربيري بارتكاب جرائم كراهية يوم الثلاثاء.

ووجدت هيئة المحلفين أن الأب والابن غريغ وترافيس ماكمايكل وجارهما ويليام "رودي" بريان مذنبون في جميع التهم الفيدرالية التي واجهوها بشكل فردي، بما في ذلك جرائم الكراهية والشروع في الاختطاف واستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة.

وطاردت عائلة مكمايكل وبريان الشاب الأسود أربيري البالغ من العمر 25 عاما أثناء ركضه في الشوارع العامة بأحد أحياء برونزويك في جورجيا باستخدام شاحنات في 23 فبراير عام 2020.

وحاصر الرجال الثلاثة أربيري قبل أن يطلق عليه ترافيس ماكمايكل النار من بندقية.

وكان أربيري يركض ويديه فارغتين على مرأى من الجميع ولم ينطق قط بكلمة واحدة إلى قاتليه كما لم يصدر أي صوت أو إيماءة تهديد، وفقا لوثائق المحكمة.

وكان الرجال الثلاثة قد أدينوا سابقا بارتكاب جريمة القتل في محكمة ولاية جورجيا وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة لإطلاق النار المميت.

وقالت واندا كوبر جونز والدة أحمد أربيري خارج المحكمة الاتحادية في برونزويك "نحن كأسرة لن نحقق النصر أبدا لأن أحمد رحل إلى الأبد".

وقال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان "لا ينبغي لأي شخص أن يخشى إذا خرج للركض أن يتم استهدافه وقتله بسبب لون بشرته".

وأعلنت ولاية جورجيا يوم 23 فبراير يوم أحمد أربيري بمناسبة جسامة وفاته والقضايا الجنائية والاتحادية اللاحقة.