توفي الموسيقي الأميركي مارك لانيغان في منزله في أيرلندا عن عمر يناهز 57 عاماً، على ما أعلنت أوساط قريبة من الراحل الذي كان صديقاً لأسطورة موسيقى الغرانج كورت كوباين وكان يعتبر هو أيضاً من رواد هذا التيار المولود في سياتل.

وجاء في نعي منشور على حساب الراحل عبر تويتر "توفي صديقنا الحبيب مارك لانيغان صباح اليوم في منزله في كيلارني بايرلندا، وترك المغني وكاتب الأغنيات والموسيقي المحبوب البالغ السابعة والخمسين وراءه زوجته شيلي" برين. ولم يورد المنشور "أي معلومات أخرى" في الوقت الراهن "احتراماً لخصوصية الأسرة".

وكان مارك لانيغان المولود في تشرين الثاني/نوفمبر 1964 بالقرب من سياتل في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة) في بداية مسيرته مغنياً وقائداً لفرقة الروك و"الغرانج المخدر" "سكريمينغ تريز" بين العامين 1984 و2000 ، ثم عضواً في فرقة "كوينز أوف ذي ستون إيدج" حتى 2014.

ويضم رصيد لانيغان الذي عمل منفرداً في جزء من مسيرته، وتعاون مع فنانين آخرين، نحو 15 ألبوماً مسجلاً في الاستوديو. واشتهر بالإضافة إلى العزف على الغيتار والأورغ بصوت من نوع الجهير الأول (باريتون).

وكانت تربط لانيغان صداقة بقائد فرقة "نيرفانا" الشهيرة كورت كوباين الذي انتحر عام 1994 عن عمر يناهز 27 عاماً، وكذلك بالشيف والكاتب الأميركي أنتوني بوردان الذي انتحر هو الآخر شنقاً في الألزاس (شرق فرنسا)عام 2018.