تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في فبراير شباط مع اعتزام عدد قليل من المستهلكين شراء مساكن وسيارات وقضاء إجازات على مدار الأشهر الستة المقبلة وسط مخاوف حيال التوقعات الاقتصادية للأجل القصير.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى قراءة عند 110.5 هذا الشهر من 111.1 في يناير كانون الثاني.

وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد في واشنطن "التوقعات بشأن آفاق النمو في الأجل القصير ضعفت أكثر، مما يشير إلى اعتدال مرجح في النمو على مدار النصف الأول من 2022 ... ومن ناحيةأخرى، هبطت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء مساكن وسيارات وأجهزة رئيسية وقضاء إجازات على مدار الأشهر الستة القادمة."